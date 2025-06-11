Лжесотрудники АФМ выманивают доступ к счетам у казахстанцев
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Агентство по финансовому мониторингу предупреждает о новой схеме мошенничества. Злоумышленники рассылают фальшивые уведомления от имени АФМ якобы о проведении проверок, передает BAQ.KZ.
Для убедительности мошенники используют поддельные бланки с логотипом агентства и фальшивыми печатями. После этого они звонят гражданам, представляясь сотрудниками АФМ, и под предлогом проверки требуют предоставить данные банковских счетов.
В агентстве подчёркивают, что АФМ не проводит обзвоны физических лиц и не запрашивает персональные финансовые данные.
Казахстанцев просят проявлять бдительность, перепроверять информацию через официальные источники и в случае подозрительных действий обращаться в Департамент экономических расследований по месту жительства.
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