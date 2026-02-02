В Астане суд вынес приговор местному жителю, который в социальной сети TikTok выдавал себя за "целителя" и предлагал услуги с помощью "экстрасенсорных способностей", передаёт BAQ.KZ.

По данным следствия, мошенник, узнав о проблемах со здоровьем одной из потерпевших, заверил ее, что обладает магическими способностями, и требовал оплату за "лечение". Аналогичным образом он похитил денежные средства у трех потерпевших на общую сумму свыше 5,5 млн тенге, которые впоследствии потратил на ставки в букмекерской конторе.

Гособвинитель в суде предоставил доказательства вины подсудимого, который полностью признал свою вину и частично возместил ущерб.

Приговор суда — 2 года 4 месяца лишения свободы — вступил в законную силу.

Прокуратура призывает граждан быть бдительными, не доверять сомнительным предложениям в социальных сетях и немедленно сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы.