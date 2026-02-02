Лжецелитель из TikTok украл у жертв 5,5 млн тенге
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Астане суд вынес приговор местному жителю, который в социальной сети TikTok выдавал себя за "целителя" и предлагал услуги с помощью "экстрасенсорных способностей", передаёт BAQ.KZ.
По данным следствия, мошенник, узнав о проблемах со здоровьем одной из потерпевших, заверил ее, что обладает магическими способностями, и требовал оплату за "лечение". Аналогичным образом он похитил денежные средства у трех потерпевших на общую сумму свыше 5,5 млн тенге, которые впоследствии потратил на ставки в букмекерской конторе.
Гособвинитель в суде предоставил доказательства вины подсудимого, который полностью признал свою вину и частично возместил ущерб.
Приговор суда — 2 года 4 месяца лишения свободы — вступил в законную силу.
Прокуратура призывает граждан быть бдительными, не доверять сомнительным предложениям в социальных сетях и немедленно сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы.
Самое читаемое