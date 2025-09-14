В Казахстане продолжают открываться новые предприятия, которые укрепляют промышленный потенциал страны и снижают зависимость от зарубежных поставок. Одним из таких проектов стал завод "Metal Former", расположенный в Индустриальном парке №1 в Астане, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Производство, запущенное в декабре 2023 года при участии Президента Касым-Жомарта Токаева, стало первым отечественным предприятием по выпуску фасадных материалов. Сегодня завод выпускает алюминиевые профили, фасадные и кровельные решения, которые уже используются при строительстве новых школ и востребованы ведущими строительными компаниями.

По словам директора завода Максата Садуакасова, главная задача предприятия - заместить импортные материалы отечественной продукцией и снизить зависимость страны от зарубежных поставок. Руководитель отмечает, что производство развивается при поддержке местных фондов и банков, а в ближайшей перспективе планируется открытие ещё одного завода.

"Задача нашего завода - заменить импорт отечественной продукцией. Сегодня здесь трудятся 85 человек. Второй завод уже на стадии подготовки, и его запуск позволит снизить цены на 20–25%. Уже сейчас мы сумели уменьшить импортозависимость строительной отрасли примерно на четверть", — рассказал Максат Садуакасов.

Материалы предприятия направляются в первую очередь на стройки новых школ, но не ограничиваются только этой сферой. Продукция востребована и в других сегментах: её используют крупные строительные компании по всей стране. Более того, предприятие уже договорилось о совместной работе с соседним Узбекистаном.

Объявленный Президентом 2025 год как Год рабочих профессий стал для коллектива предприятия дополнительной поддержкой и стимулом. Руководитель завода отмечает, что в этом году престиж рабочих специальностей заметно вырос, а внимание к ним усилилось как со стороны властей, так и бизнеса.

"Это решение стало серьёзным мотиватором для наших сотрудников. Мы чувствуем поддержку и со стороны акиматов, и со стороны компаний. Наш труд стал заметнее, изменилось и отношение к рабочим профессиям", — подчеркнул он.

Он также рассказал, что для коллектива завода важно не просто выпускать продукцию, но и формировать имидж бренда Made in Kazakhstan на международном уровне. По его словам, на предприятии трудятся в основном молодые казахстанцы, которые, даже не имея дипломов, показывают высокую квалификацию.

"Мы работаем над тем, чтобы бренд Made in Kazakhstan был узнаваем и за пределами страны. У нас в штате в основном простые ребята - казахские қара домалақ балалары. Пусть у кого-то нет диплома, но они прекрасно знают своё дело и быстро растут как специалисты", — сказал директор.

Сейчас на заводе задействованы операторы, рабочие по обработке металлоконструкций и специалисты по выпуску алюминия. Опытные сотрудники обучают новичков самостоятельно, передавая накопленные знания. При этом потребность в новых кадрах сохраняется - в частности, сейчас предприятие ищет технолога.

Оператор алюминиевых профилей Алтынбек Аманжолов, пришедший на завод в 2024 году, рассказывает, что его работа связана с высокой ответственностью и строгим контролем качества продукции.

"Моя основная задача - выпуск алюминиевых профилей и контроль их качества. Ответственность очень большая, поэтому приходится следить за каждой деталью. Первые три месяца с нами работали турецкие специалисты, мы перенимали у них опыт. Теперь уже сами обучаем новых сотрудников", — поделился Аманжолов.

На предприятии создано максимально комфортное условие для сотрудников. Рабочие обеспечиваются спецодеждой, питанием и общежитием, для приезжих организован транспорт. Средняя зарплата превышает 400 тысяч тенге, а в производственных цехах сотрудники получают от 350 до 500 тысяч тенге.

Развитие завода совпадает с курсом государства на промышленную модернизацию. В своём Послании Президент Касым-Жомарт Токаев отдельно подчеркнул, что обрабатывающая промышленность является одним из драйверов экономического роста и ключом к созданию новых рабочих мест.

По итогам семи месяцев 2024 года объём инвестиций в экономику Астаны увеличился на 42% и достиг 1,2 триллиона тенге, при этом частные вложения выросли на 25% - до 780 миллиардов. В обрабатывающей промышленности объём выпуска превысил 2,5 триллиона тенге, а в 2025 году прогнозируется рост ещё на 7% - до 2,6 триллиона.

"Metal Former" показывает пример: отечественное производство способно не только конкурировать с импортом, но и предлагать решения, которые формируют новый имидж казахстанской индустрии.