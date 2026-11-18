Казахстанская одежда давно перестала ограничиваться школьной формой и рабочими комбинезонами. Сегодня отечественные бренды шьют повседневные вещи, создают дизайнерские коллекции, выходят на зарубежные рынки и представляют национальную моду на международных подиумах. За привычной надписью Made in Kazakhstan скрывается целая индустрия – от фабрик с 80-летней историей до молодых марок, которые узнают далеко за пределами страны. Какие компании производят одежду в Казахстане и чем они удивляют покупателей – разбираемся в материале.

По итогам 2025 года объём производства продукции лёгкой промышленности в Казахстане достиг 259,5 млрд тенге. Это на 22,6% больше, чем годом ранее, в денежном выражении.

Из этой суммы 159 млрд тенге пришлось на текстильное производство, около 84 млрд – на выпуск одежды и почти 17 млрд – на производство кожи и изделий из неё. Инвестиции в основной капитал отрасли составили 40 млрд тенге.

По данным на 1 июня 2025 года, в стране работали 1 411 предприятий лёгкой промышленности. Из них 803 занимались пошивом одежды, 481 – выпуском текстиля и 122 – производством кожи и сопутствующих изделий.

За последние пять лет в отрасли открыли более трёх тысяч рабочих мест и запустили свыше 40 проектов.

Но за этими цифрами стоят вполне конкретные предприятия – некоторые знакомы казахстанцам ещё с советских времён, другие появились совсем недавно.

Фабрики, которые пережили десятилетия

Одна из старейших швейных фабрик страны – костанайская «Большевичка». Она работает с 1941 года.

За десятилетия предприятие освоило производство школьной формы, повседневной одежды и специальной экипировки. Сегодня здесь шьют в том числе для медицинских работников, сотрудников служб безопасности, нефтегазовой и железнодорожной отраслей.

В Алматы работает «Казлегпром-Алматы», а в Туркестанской области – предприятие «Алтын Адам». Они выпускают мужскую одежду, классические костюмы, обувь, школьную форму и спецодежду.

Среди производителей мужской одежды выделяется и GLASMAN. На фабрике в Талгаре действуют четыре производственные линии, где шьют пиджаки, брюки, рубашки и трикотажные изделия. Компания также выполняет заказы на форму для авиакомпаний, банков и крупных организаций.

Свою нишу заняли и региональные фабрики. Петропавловская Sens Fashion производит школьную форму, женскую деловую одежду, спортивные костюмы и свитшоты. Часть продукции отправляется в Россию.

Кокшетауская фабрика «Арман», работающая с 2006 года, специализируется на трикотаже и детской одежде.

А костанайская AZURIT, основанная в 1996 году, шьёт школьную, медицинскую и корпоративную форму.

От детских комбинезонов до худи: новое поколение брендов

Если старые фабрики во многом опираются на массовые и корпоративные заказы, то молодые бренды стараются завоевать покупателя дизайном, удобством и узнаваемым стилем.

Один из примеров – MIMIORIKI, бренд детской одежды компании Textiline.

Производство полного цикла организовано на трёх фабриках – в Алматы, Талгаре и Текели. Компания представляла свою продукцию на рынках Казахстана, России и Украины и даже выпускала совместную коллекцию с Disney.

В сегменте повседневной одежды заметное место занимает Qazaq Republic. Бренд появился в 2017 году и сделал ставку на простые вещи – футболки, худи и свитшоты.

SHOQAN SUITS, напротив, сосредоточился на классическом мужском гардеробе: костюмах, обуви и аксессуарах.

Карагандинский AVISHU начинал с базовой женской одежды. Сегодня компания, основанная Викторией Пак, отправляет продукцию в страны СНГ, Европу и США.

Уральский MEKO выпускает повседневную и спортивную одежду, а новоузенский Kaliya Style – школьную форму и детские вещи. В ассортименте последнего более 50 моделей, которые поставляются также в Кыргызстан, Узбекистан и Россию.

Отдельное направление – спортивная одежда. Здесь работают ZIBROO, ALERMA и другие компании. Они выпускают куртки, спортивные костюмы и одежду для активного отдыха.

Одежда для тех, кто работает в сложных условиях

Не вся казахстанская одежда предназначена для модных витрин. Значительная часть производства связана с безопасностью на рабочих местах.

В Атырау компания Safety Systems LTD шьёт огнестойкие комбинезоны, сезонные куртки и сигнальные жилеты. SULUMED производит медицинскую форму.

Особенно показателен пример предприятия «Техноавиа – Казахстан» в Семее.

Производственная мощность фабрики составляет 160 тысяч изделий в год. В 2025 году здесь выпустили 135 171 изделие, причём 85% продукции отправили на экспорт.

На предприятии работают 152 человека. В 2026 году фабрика запустила ещё и производство специальной обуви.

Таким образом, казахстанская лёгкая промышленность работает не только на внутреннего покупателя, но и на зарубежные предприятия, которым необходима профессиональная экипировка.

Казахстанская мода выходит на международный подиум

Есть у отечественной индустрии и другая сторона – авторская мода.

Здесь одежда становится не просто товаром, а способом рассказать о культуре, традициях и собственном взгляде на красоту.

Среди известных казахстанских дизайнерских брендов – Aida KaumeNOVA, Ainur Turisbek, Aigul Kassymova, Aya Bapani, Kuralai и ALEX CHZHEN.

История Aida KaumeNOVA началась в 2006 году с небольшого швейного цеха. Позже дизайнер Аида Кауменова стала представлять коллекции на Kazakhstan Fashion Week и участвовала в разработке одежды для казахстанских спортсменов, выступавших на Олимпиаде в Пекине в 2008 году.

Айнур Турисбек создаёт авторские коллекции для мужчин и женщин, используя кожу, шерсть и трикотаж. Её работы представлялись на международных модных площадках.

Куралай Нуркадилова работает в индустрии с 1995 года. Основанный ею дом моды Kuralai известен прежде всего вечерними и торжественными нарядами.

Дизайнер Aya Bapani обращается к национальным ремёслам. В её коллекциях встречаются войлок, ручная вышивка, шёлк и шифон. Традиционные материалы получают современное звучание.

ALEX CHZHEN делает акцент на минимализме, необычном крое и архитектуре одежды.

Свою аудиторию находят и JADO, LaRiya, AIMA, SALTA, ASSEL и AiSho.

При этом выход на международный подиум – не единственный путь развития. Для дизайнерских марок не менее важны собственные продажи, узнаваемость и способность удержаться на конкурентном рынке.

Национальный стиль больше не только для праздников

Камзол, орнамент, традиционный крой – всё это постепенно выходит за пределы праздничного гардероба.

Казахстанские дизайнеры всё чаще используют национальные элементы в повседневных вещах: пальто, кардиганах, платьях и даже детской одежде.

Один из известных производителей в этом направлении – «Ерке-Нұр». Компания работает с 1997 года и создаёт национальные костюмы для мужчин, женщин и детей.

Сочетанием традиций и современного дизайна занимается также научно-производственный центр моды и ассортимента «Асыл-Дизайн», развивающий бренды ASPARA и Aidar Khan.

За более чем 22 года здесь создали свыше 60 коллекций. Среди изделий – пальто, камзолы, юбки, блузки и трикотаж.

В Кызылорде бренд Aiman Abdi QAZAQBRAND шьёт национальную одежду для детей. В Актау дом моды Yerkin-Ai с 2018 года создаёт современные женские наряды с национальными мотивами.

В сегменте трикотажа работает Zefi, предлагающий в том числе кардиганы из итальянской мериносовой шерсти.

Национальные элементы в современных коллекциях используют также NUR SHAH, Kaidarova.ethnic, Moonshuaq и Meraly.

В результате этностиль постепенно перестаёт быть одеждой исключительно для торжеств. Национальный орнамент можно встретить и на вещах, рассчитанных на обычный городской день.

Куда отправляют одежду Made in Kazakhstan?

Казахстанские производители всё активнее работают за пределами внутреннего рынка.

По данным Комитета промышленности, за январь–октябрь 2025 года экспорт продукции лёгкой промышленности составил 176,5 млн долларов.

Главным покупателем стала Россия, на которую пришлось 52,6% поставок. Далее следуют Беларусь – 14,4% и Кыргызстан – 5,3%.

При этом Казахстан экспортирует не только готовую одежду, но и ткани, пряжу и другие текстильные изделия.

За тот же период экспорт тканей из высокопрочных нитей вырос в 1,7 раза, а мужских брюк и шорт из хлопчатобумажной пряжи – в 1,5 раза.

У отдельных компаний география поставок значительно шире соседних государств.

Например, AVISHU отправляет одежду в Европу и США, ZIBROO вышел на рынки Евразийского экономического союза и Европы, а Sens Fashion поставляет продукцию в Россию.

При этом основная часть казахстанского экспорта лёгкой промышленности по-прежнему приходится на ближайшие рынки.

Сегодня отечественная швейная индустрия объединяет предприятия с совершенно разными масштабами и задачами: одни обеспечивают школьников формой, другие одевают работников заводов, третьи создают коллекции для международных показов.

И хотя у каждого бренда свой покупатель, все они работают над одной задачей – сделать одежду казахстанского производства востребованной не только дома, но и за рубежом.