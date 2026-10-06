Мадиев назвал проблему развития Smart City в регионах

Охват городского населения Казахстана решениями Smart City планируется увеличить с нынешних 25% до 70% к 2028 году. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

По его словам, регионы уже внедряют цифровые решения для управления городской инфраструктурой, водой, транспортом, а также используют беспилотные технологии и искусственный интеллект в медицине.

Однако пока многие проекты развиваются отдельно друг от друга.

«В регионах внедряются решения Smart City, инфраструктура для дронов, управление водой, городские сервисы и AI-диагностика заболеваний, однако системного подхода пока нет. Решения развиваются разрозненно и не интегрированы между собой», – сказал Мадиев.

Задача, по его словам, заключается в объединении таких решений на основе общих данных, вычислительных мощностей и ситуационных центров, а успешные практики необходимо масштабировать по всей стране.