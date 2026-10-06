Мадиев назвал проблему развития Smart City в регионах
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Охват городского населения Казахстана решениями Smart City планируется увеличить с нынешних 25% до 70% к 2028 году. Об этом сообщил заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.
По его словам, регионы уже внедряют цифровые решения для управления городской инфраструктурой, водой, транспортом, а также используют беспилотные технологии и искусственный интеллект в медицине.
Однако пока многие проекты развиваются отдельно друг от друга.
«В регионах внедряются решения Smart City, инфраструктура для дронов, управление водой, городские сервисы и AI-диагностика заболеваний, однако системного подхода пока нет. Решения развиваются разрозненно и не интегрированы между собой», – сказал Мадиев.
Задача, по его словам, заключается в объединении таких решений на основе общих данных, вычислительных мощностей и ситуационных центров, а успешные практики необходимо масштабировать по всей стране.
«Это позволит комплексно управлять транспортом, коммунальной инфраструктурой и безопасностью. Сегодня Smart City решения охватывают 25% городского населения. В 2027 году планируем увеличить охват до 50%, в 2028 году – до 70%», – сообщил Жаслан Мадиев.
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