Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были доставлены в федеральный суд Нью-Йорка, передает BAQ.kz.

Колонна автомобилей под усиленной охраной Секретной службы США и ФБР доставила бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену к зданию федерального суда в Манхэттене.

Заседание по предъявлению обвинений назначено на 12:00 по восточному времени США (19:00 по Киеву, 20:00 по Москве). Слушания пройдут под председательством окружного судьи Элвина К. Хеллерстайна.