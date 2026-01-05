Мадуро и его супругу доставли в федеральный суд Нью-Йорка
Сегодня, 21:00
177Фото: скрин из видео t.me/PresidentDonaldTrumpRU
Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были доставлены в федеральный суд Нью-Йорка, передает BAQ.kz.
Колонна автомобилей под усиленной охраной Секретной службы США и ФБР доставила бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену к зданию федерального суда в Манхэттене.
Заседание по предъявлению обвинений назначено на 12:00 по восточному времени США (19:00 по Киеву, 20:00 по Москве). Слушания пройдут под председательством окружного судьи Элвина К. Хеллерстайна.
Видео: t.me/PresidentDonaldTrumpRU
