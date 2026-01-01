  • 6 Января, 01:07

Мадуро не признал вину в суде США: "Я порядочный человек и президент своей страны"

В федеральном суде Манхэттена (Южный округ Нью-Йорка) состоялось первое судебное заседание по делу бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, передает BAQ.KZ.

Во время слушаний Мадуро официально не признал себя виновным, заявив судье:

"Я порядочный человек, президент своей страны".

Кроме того, экс-глава государства потребовал предоставить ему и его супруге консульскую помощь Венесуэлы. Суд удовлетворил это ходатайство и разрешил дипломатам посетить Мадуро.

Судья постановил, что Мадуро должен вновь явиться в суд 17 марта для продолжения слушаний, сообщает Reuters.

Адвокат бывшего президента отметил, что на данном этапе защита не настаивает на освобождении под залог, однако намерена поднять этот вопрос позднее.

