Мадуро не признал вину в суде США: "Я порядочный человек и президент своей страны"
В федеральном суде Манхэттена (Южный округ Нью-Йорка) состоялось первое судебное заседание по делу бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, передает BAQ.KZ.
Во время слушаний Мадуро официально не признал себя виновным, заявив судье:
"Я порядочный человек, президент своей страны".
Кроме того, экс-глава государства потребовал предоставить ему и его супруге консульскую помощь Венесуэлы. Суд удовлетворил это ходатайство и разрешил дипломатам посетить Мадуро.
Судья постановил, что Мадуро должен вновь явиться в суд 17 марта для продолжения слушаний, сообщает Reuters.
Адвокат бывшего президента отметил, что на данном этапе защита не настаивает на освобождении под залог, однако намерена поднять этот вопрос позднее.
