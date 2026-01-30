  • 30 Января, 06:31

МАГАТЭ проведёт внеочередное заседание по Украине в пятницу

Причины срочности не уточняются.

Фото: Pixabay.com

Внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ по Украине состоится 30 января. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем телеграм-канале, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, заседание будет проведено по инициативе управляющего от Нидерландов.

"Причины такой срочности пока не вполне ясны, однако, несомненно, нидерландские коллеги дадут разъяснения завтра", - отметил Ульянов.

