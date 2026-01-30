Внеочередное заседание Совета управляющих МАГАТЭ по Украине состоится 30 января. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем телеграм-канале, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, заседание будет проведено по инициативе управляющего от Нидерландов.