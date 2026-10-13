МАГАТЭ проверяет готовность Казахстана к строительству АЭС
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Международные эксперты оценивают готовность Казахстана к строительству атомной электростанции. В Астане с 12 по 15 октября проходит миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Специалисты проверяют готовность страны по 19 критериям, включая законодательство, ядерную безопасность, защиту окружающей среды и подготовку кадров.
Эта проверка станет подготовительным этапом к полномасштабной миссии агентства, запланированной на апрель следующего года. Технический руководитель секции развития ядерной инфраструктуры МАГАТЭ Мехмет Джейхан пояснил, что агентство использует поэтапный подход для стран, планирующих развивать атомную энергетику.
Этот подход включает три этапа и множество последовательных шагов. Все мероприятия распределены по определённому графику, чтобы страна могла постепенно подготовиться к каждому этапу реализации программы, — рассказал Джейхан.
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