МАГАТЭ проверяет готовность Казахстана к строительству АЭС

Международные эксперты оценивают готовность Казахстана к строительству атомной электростанции. В Астане с 12 по 15 октября проходит миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Специалисты проверяют готовность страны по 19 критериям, включая законодательство, ядерную безопасность, защиту окружающей среды и подготовку кадров.

Эта проверка станет подготовительным этапом к полномасштабной миссии агентства, запланированной на апрель следующего года. Технический руководитель секции развития ядерной инфраструктуры МАГАТЭ Мехмет Джейхан пояснил, что агентство использует поэтапный подход для стран, планирующих развивать атомную энергетику.