Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что защитный экран Чернобыльской АЭС, построенный в 2019 году вокруг оригинального бетонного саркофага, утратил свои основные функции безопасности после удара беспилотника в феврале, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Euronews. По результатам инспекции было подтверждено повреждение стальной конструкции, хотя несущие элементы и системы мониторинга не получили необратимых разрушений.

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, несмотря на проведённые частичные ремонтные работы, комплексное восстановление защитного экрана остаётся необходимым для предотвращения дальнейшей деградации и обеспечения долгосрочной ядерной безопасности. Киевские власти утверждают, что удар беспилотника вызвал пожар и повредил часть оболочки вокруг реактора, тогда как Москва отрицает факт атаки.

Между тем, уровень радиации в зоне Чернобыля остаётся в норме, но продолжающийся конфликт вокруг украинских атомных станций, в частности Запорожской АЭС, создаёт дополнительные риски. Генераторы резервного питания на Запорожской станции работают дольше, чем было предусмотрено проектом, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, делает ситуацию критической для ядерной безопасности.