Магазин автосервиса загорелся в Кызылорде
Пострадавших нет.
Сегодня 2026, 11:14
В городе Кызылорда по адресу улица Жеңіс, на первом этаже двухэтажного здания автосервиса произошло возгорание автозапчастей в складском помещении площадью 50 квадратных метров, передает BAQ.KZ.
Подразделения МЧС незамедлительно прибыли на место происшествие и ликвидировали пожар. Благодаря принятым мерам удалось не допустить распространения огня на остальную часть двухэтажного здания.
Причина пожара устанавливается.
