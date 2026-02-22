Магазин автосервиса загорелся в Кызылорде

Пострадавших нет.

Сегодня 2026, 11:14
Фото: Pixabay.com

В городе Кызылорда по адресу улица Жеңіс, на первом этаже двухэтажного здания автосервиса произошло возгорание автозапчастей в складском помещении площадью 50 квадратных метров, передает BAQ.KZ.

Подразделения МЧС незамедлительно прибыли на место происшествие и ликвидировали пожар. Благодаря принятым мерам удалось не допустить распространения огня на остальную часть двухэтажного здания.

Причина пожара устанавливается.

