Магазин едва не взорвался при пожаре в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске произошел пожар в одноэтажном магазине на улице "Казахстан".

Огонь охватил около 15 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные быстро локализовали возгорание и не допустили распространения огня.

Во время тушения сотрудники МЧС вынесли из здания газовый баллон, предотвратив возможный взрыв. Пострадавших нет.

Причина пожара сейчас устанавливается.

В МЧС напомнили предпринимателям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности на торговых объектах.