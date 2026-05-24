Магазин едва не взорвался при пожаре в Усть-Каменогорске
Сегодня 2026, 07:48
Фото: МЧС РК
В Усть-Каменогорске произошел пожар в одноэтажном магазине на улице "Казахстан".
Огонь охватил около 15 квадратных метров. Прибывшие на место пожарные быстро локализовали возгорание и не допустили распространения огня.
Во время тушения сотрудники МЧС вынесли из здания газовый баллон, предотвратив возможный взрыв. Пострадавших нет.
Причина пожара сейчас устанавливается.
В МЧС напомнили предпринимателям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности на торговых объектах.