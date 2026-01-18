В районе Сарыарка города Астаны произошёл пожар в дачном жилом доме, расположенном по улице Земляничная. По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям, к моменту прибытия пожарных подразделений здание было полностью охвачено открытым пламенем, передает BAQ.kz.

Как сообщили в МЧС, в ходе тушения возгорания спасатели вынесли из очага пожара четыре газовых баллона, что позволило предотвратить возможный взрыв и распространение огня на соседние строения.

Пожар был полностью ликвидирован. Огонь повредил гараж и магазин, находившиеся на территории домовладения. Общая площадь возгорания составила около 200 квадратных метров.

Пострадавших в результате происшествия нет. Причины пожара устанавливаются, отметиили в МЧС.