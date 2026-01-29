На заседании Конституционной комиссии депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов выступил с оценкой хода конституционной реформы и подчеркнул значимость закрепления принципов законности и участия граждан в обновленной Конституции, передает BAQ.KZ.

По его словам, все обсуждаемые изменения ориентированы на укрепление принципа справедливости и защиту гражданских прав, включая недопущение обратного действия законов, ухудшающих положение граждан.

– В прошлый раз на заседании прозвучало предложение закрепить на уровне Конституции, что законы, возлагающие новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение, обратной силы не имеют. Такой подход соответствует принципу "закон и порядок" и отвечает идее справедливого Казахстана, – отметил Магеррам Магеррамов.

Депутат также обратил внимание на роль Народного совета (Халық Кеңесі) как высшего консультативного органа, который будет регулироваться отдельным конституционным законом. По его словам, полномочия Совета создают условия для активного участия граждан, общественных объединений и политических партий.

– Полномочия Народного совета – это механизм свободного формирования и выявления интересов различных социальных, общественных и этнических групп, их согласования и реализации во внутренней политике страны, а также решения региональных проблем. Совет представляет интересы народа, выступая выразителем его воли, реализуемой через законодательные инициативы, – подчеркнул депутат.

Мажилисмен добавил, что закрепляемые в Конституции принципы создают фундамент для всех сфер государственной и общественной жизни, служат ориентирами для работы всех ветвей власти и обеспечивают полноценное участие граждан в управлении государством.