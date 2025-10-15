На фоне повышенной солнечной активности к Земле приближается рекордное за последние два–три месяца количество солнечной плазмы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным учёных, уже 15 октября ожидается пик вспышечной активности на Солнце. "Будут биться рекорды — пока двух–трехмесячные", — отметили специалисты лаборатории в своём Telegram-канале.

Солнечная плазма в настоящее время выбрасывается с поверхности звезды в колоссальных объёмах. Хотя вспышки пока недостаточно мощные, чтобы непосредственно повлиять на Землю, эксперты внимательно отслеживают их развитие — даже незначительные геомагнитные бури могут повлиять на спутниковую связь, энергосистемы и навигацию.

Повышенная активность Солнца связана с приближением к максимуму его 11-летнего цикла, пик которого ожидается в 2025 году. В ближайшие дни возможны яркие северные сияния в высоких широтах, а также колебания магнитного поля, чувствительные для людей с повышенной метеозависимостью.