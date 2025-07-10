С 10 июля 2025 года в Казахстане начнется серия мощных магнитных бурь, которые могут вызвать ухудшение самочувствия у метеозависимых людей, передает BAQ.KZ со ссылкой на прогнозы специалистов по солнечной активности. Геомагнитные возмущения ожидаются в два наиболее интенсивных периода - с 10 по 11 июля и с 22 по 23 июля, а также в отдельные дни месяца: 12, 13, 21, 28 и 29 июля.

Эксперты предупреждают, что даже кратковременные всплески солнечной активности способны спровоцировать уязвимость организма. Особую осторожность стоит проявить людям с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми проблемами и склонностью к перепадам давления.

Симптомы, сопровождающие метеозависимость, могут включать в себя головные боли, усталость, скачки давления, тошноту и раздражительность. Некоторые жалуются на бессонницу, тревожность и даже боли в суставах - это связано с тем, что магнитные бури нарушают естественные биоритмы человека.

Медики рекомендуют в такие дни минимизировать стресс и физическую нагрузку, наладить питание, отказаться от кофеина и острых блюд, а также соблюдать водный баланс. При этом полностью запираться дома не стоит - легкие прогулки на свежем воздухе, особенно в утренние часы, помогут сохранить ясность ума и снизить негативное влияние геомагнитных всплесков.

Специалисты подчеркивают: метеозависимость - это не миф, а вполне реальное состояние, требующее внимания. Если вы замечаете ухудшение самочувствия в неблагоприятные дни, стоит пересмотреть режим дня, чаще отдыхать и при необходимости обратиться к врачу.