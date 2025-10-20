  • 20 Октября, 09:43

Магжан Ильясов назначен послом Казахстана в США

Указом Президента Республики Казахстан Магжан Ильясов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Соединённых Штатах Америки, передает BAQ.KZ.

Ранее он занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, а также совмещал посольские обязанности в Исландии и Ирландии.

Соответствующий указ подписал Глава государства.

