Магжан Ильясов назначен послом Казахстана в США
Сегодня, 09:04
Указом Президента Республики Казахстан Магжан Ильясов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Соединённых Штатах Америки, передает BAQ.KZ.
Ранее он занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Казахстана в Соединённом Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, а также совмещал посольские обязанности в Исландии и Ирландии.
Соответствующий указ подписал Глава государства.
