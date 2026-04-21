Токаев раскрыл детали строительства прямой автомагистрали с Монголией

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что одной из ключевых тем переговоров с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом стало развитие транзитно-транспортного сотрудничества.

Глава государства сообщил о договорённости по проработке проекта прямого автосообщения.

«Всем известно, что дорога – это не просто способ взаимосвязи, но гарантия прочных взаимоотношений между странами. Мы хорошо осознаем особую значимость этого вопроса. В этой связи мы с г-ном Хурэлсухом подтвердили заинтересованность в установлении прямого сообщения между Казахстаном и Монголией. Мы пришли к общему мнению о необходимости строительства автомагистрали, которая свяжет наши государства. Конечно, это сложный проект, требующий всестороннего анализа и тщательного изучения. Принципиально важно то, что мы стремимся к достижению общей цели», - отметил Президент.

Для реализации инициативы стороны договорились создать специальный механизм координации.

«Поэтому мы с моим монгольским коллегой достигли договоренности о создании на предварительном этапе совместной межправительственной рабочей группы. На данную группу будут возложены функции по комплексному рассмотрению всех сложных вопросов, координации переговоров с сопредельными государствами и контролю за сроками исполнения проекта», - подчеркнул Токаев.

Президент отметил значимость проекта для региональной экономики.

«Очевидно, что в будущем запуск автомагистрали Казахстан – Монголия придаст мощный импульс торговым отношениям, а ее транзитный потенциал принесет ощутимую выгоду и нашим соседям», - заявил он.

Глава государства также напомнил о развитии инициатив в рамках ШОС.

«Как вы знаете, на саммите Шанхайской организации сотрудничества, состоявшемся в Китае в прошлом году, я выступил с инициативой запуска «Трансалтайского диалога». Нет сомнений в том, что государства Алтайского региона достигнут консенсуса в вопросах торговли, транспорта и логистики, туризма и культуры. Интеграция транспортно-логистического потенциала четырех стран позволит сформировать единый транзитный коридор, который не только стимулирует товарооборот, но и будет способствовать развитию уникального туристического кластера «Алтай», - отметил Президент.

Отдельное внимание уделено восстановлению авиасообщения.

«Приоритетной задачей остается восстановление авиасообщения между нашими странами. В настоящее время по маршруту Алматы – Улан-Батор осуществляются регулярные авиарейсы. В ближайшее время планируется возобновить пассажирские авиаперевозки между Астаной и Улан-Батором. Наряду с этим в рамках переговоров мы заключили соглашение об организации авиасообщения по маршруту Усть-Каменогорск – Улгий. Этот важный шаг выведет наше партнерство на новый уровень и откроет широкие перспективы для укрепления межрегиональных связей. В этой связи я хочу поблагодарить уважаемого г-на Хурэлсуха и монгольскую сторону за содействие в решении этого вопроса», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Стороны подтвердили намерение развивать транспортную инфраструктуру и укреплять экономические связи между странами.