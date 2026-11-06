Махачев объяснил, что мешает бою с Шавкатом Рахмоновым

Пока Шавкат Рахмонов восстанавливается после очередной операции на колене, чемпион UFC Ислам Махачев не готов рассматривать его в числе ближайших соперников. Россиянин считает, что казахстанцу сначала предстоит вернуться в строй и снова заявить о себе в рейтинге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Сhampionat.ru.

Во время общения с журналистами Махачева спросили, рассматривает ли он Рахмонова как потенциального противника, если тот вернется в октагон в конце 2027 года, или к тому времени сам чемпион уже завершит карьеру.

Ответ оказался сдержанным. По словам Махачева, ждать возвращения казахстанца сейчас неправильно: неизвестно, когда именно он сможет снова выступать.

«Его UFC убрали из рейтинга, он не в топ-15, а его сейчас не рассматривают в качестве одного из претендентов. У нас сейчас есть два претендента, между ними будет разыгрываться временный титул. Тогда мы узнаем, кто будет следующим претендентом. Шавкат, надеюсь, залечит в скором времени все свои травмы и вернется в рейтинги», — заявил боец.

Казахстанский спортсмен ещё два года назад должен был претендовать на чемпионский пояс, однако сначала провёл поединок с Иэном Гэрри, а затем надолго выбыл из-за травмы колена. С тех пор Шавкат не возвращался в октагон.

Ранее менеджер Шавката Рахмонова Дэниел Рубенштейн сообщил, что возвращение казахстанского бойца в октагон в январе 2027 года не ожидается.

ранее менеджер Шавката Рахмонова Дэниел Рубенштейн сообщил, что возвращение казахстанского бойца в октагон в январе 2027 года не ожидается.