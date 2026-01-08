Прокуратура Туркестанской области выявила и пресекла преступную схему хищения бюджетных средств, выделенных на поддержку сельского хозяйства, передает BAQ.KZ.

Общая сумма ущерба государству по выявленным фактам составила 271 млн тенге, что квалифицируется как особо крупный размер. Расследование проводилось специальными прокурорами.

Установлено, что в период с 2020 по 2023 годы недобросовестные предприниматели, используя пробелы в работе ветеринарного контроля, незаконно получали государственные субсидии. Отдельные крестьянские хозяйства использовали данные из информационной системы "Идентификация сельскохозяйственных животных" (ИСЖ) о скоте, который фактически уже был реализован третьими лицами.

К примеру, только КХ "Б" незаконно использовало сведения о 440 головах крупного рогатого скота (КРС) и 5 088 головах мелкого рогатого скота (МРС), оформив на них субсидии.

Осужденные приговорены к лишению свободы на сроки от пяти до шести с половиной лет. В бюджет взыскано 140 млн тенге.