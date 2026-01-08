Махинации с сельхозсубсидиями: в Туркестанской области вынесли приговор за хищение 271 млн тенге
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Прокуратура Туркестанской области выявила и пресекла преступную схему хищения бюджетных средств, выделенных на поддержку сельского хозяйства, передает BAQ.KZ.
Общая сумма ущерба государству по выявленным фактам составила 271 млн тенге, что квалифицируется как особо крупный размер. Расследование проводилось специальными прокурорами.
Установлено, что в период с 2020 по 2023 годы недобросовестные предприниматели, используя пробелы в работе ветеринарного контроля, незаконно получали государственные субсидии. Отдельные крестьянские хозяйства использовали данные из информационной системы "Идентификация сельскохозяйственных животных" (ИСЖ) о скоте, который фактически уже был реализован третьими лицами.
К примеру, только КХ "Б" незаконно использовало сведения о 440 головах крупного рогатого скота (КРС) и 5 088 головах мелкого рогатого скота (МРС), оформив на них субсидии.
Осужденные приговорены к лишению свободы на сроки от пяти до шести с половиной лет. В бюджет взыскано 140 млн тенге.
- Проверка показала, что хищения стали возможны из-за отсутствия должного контроля со стороны ветеринарной службы.
Дополнительно прокуратурой расследуются аналогичные факты хищений на сумму свыше 300 млн тенге, которые в ближайшее время будут направлены в суд, - сообщили в прокуратуре Туркестанской области.
Самое читаемое
- Венесуэла объявила семидневный национальный траур в память о погибших при защите страны
- Солдат срочной службы скончался в Шымкенте, возбуждено уголовное дело
- Крупный пожар в Алматы: горит склад на Северном кольце
- США разрешают продажи до 50 млн баррелей венесуэльской нефти
- Финансирование детского спорта увеличат почти вдвое в Казахстане