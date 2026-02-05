Буландынский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении ТОО "Макинский завод" за невыполнение условий экологического разрешения, передает BAQ.KZ.

Судом установлено, что предприятие нарушило требования экологического законодательства и допустило загрязнение арыков для сточных вод вредными веществами.

Основанием для проверки послужило обращение общественной организации и видеоматериалы, опубликованные в социальных сетях. На них было зафиксировано, что вода в арыках города Макинска окрасилась в розово-красный цвет. При этом арык расположен рядом с территорией предприятия и берет начало с территории завода.

Департамент экологии провел проверку и отобрал пробы воды. По результатам лабораторных исследований выявлены превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, в том числе азота аммонийного, меди, железа, сульфатов, хлоридов, хрома и марганца.

Проверкой также установлено неисполнение условий экологического разрешения. Предприятию предписано до 9 февраля 2026 года разработать план мероприятий по устранению нарушений, предотвращению и недопущению загрязнения окружающей среды.

Вина ТОО подтверждена показаниями участников процесса, обращением общественной организации, фото- и видеоматериалами, актами проверок и другими материалами дела.

Постановлением суда ТОО "Макинский завод" привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 150 МРП.