Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении ввести запрет на использование социальных сетей детьми младше 15 лет. Об этом он сообщил в эфире телеканала France 2, передает BAQ.KZ.

По словам французского лидера, такие меры необходимы для защиты психического здоровья подростков и борьбы с ростом агрессии среди молодёжи. Макрон подчеркнул, что ожидает конкретных шагов от Европейского союза, но в случае бездействия Франция готова действовать самостоятельно.

"Мы должны запретить социальные сети для детей младше 15 лет. Я даю нам несколько месяцев, чтобы добиться действий от Европы. В противном случае мы начнём делать это во Франции. Мы не можем ждать", — заявил президент.

Поводом для резонансного высказывания стал инцидент во французском департаменте Верхняя Марна: ученик средней школы напал с ножом на школьную сотрудницу. Женщина скончалась от полученных ран. Макрон связал подобные случаи с растущей интернет-зависимостью и влиянием деструктивного контента.

Идею ограничений ранее поддержал и бывший премьер-министр Франции, депутат Габриэль Атталь. В апреле он предложил запретить доступ к соцсетям для детей до 15 лет, а для подростков старше — ввести цифровой комендантский час: ограничить использование с 22:00 до 08:00. Также он предложил проводить диагностику зависимости от гаджетов в возрасте 11 и 15 лет.

Согласно данным французских властей, подростки ежедневно проводят перед экранами от 3,5 до 5 часов. Власти уверены, что чрезмерное пребывание в интернете пагубно влияет на поведение молодёжи и способствует снижению концентрации, ухудшению сна и эмоциональной нестабильности.