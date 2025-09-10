Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил своего ближайшего соратника, министра обороны Себастьена Лекорню, на пост премьер-министра страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

Это произошло спустя всего один день после того, как Национальное собрание Франции выразило недоверие правительству Франсуа Байру, который пробыл на своем посту девять месяцев.

39-летнему Лекорню поручено провести консультации с политическими партиями в парламенте для выработки консенсуса по бюджету страны на 2026 год. После переговоров он должен представить обновленный состав кабинета министров, сообщает пресс-служба Елисейского дворца. Главная задача нового премьера — как можно скорее добиться одобрения государственного бюджета и разрешить острый политический конфликт, который и стал причиной отставки предыдущего правительства.

Назначение Лекорню — уже пятый за два года случай, когда Макрон меняет главу правительства. При этом президент вновь отказался формировать кабинет при участии левых партий, несмотря на их значительную поддержку на последних парламентских выборах. Это решение вызвало критику оппозиции: лидер партии "Зеленые" Марин Тонделье назвала выбор Лекорню "провокацией", учитывая, что его лагерь занял второе место на выборах.

Накануне голосования по вотуму недоверия Франсуа Байру пытался снова заручиться поддержкой депутатов для проведения жесткой экономии, включающей сокращение бюджетных расходов на 44 миллиарда евро. В этот момент лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен призвала к проведению досрочных парламентских выборов, усугубляя политическую нестабильность.