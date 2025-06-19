Президент Франции Эммануэль Макрон удивил подписчиков Instagram, выложив ироничное видео с проходкой мировых лидеров G7 под русскую песню "Капибара", передаёт BAQ.KZ.

Кадры с саммита "Большой семёрки" в Канаде, где главы государств один за другим проходят мимо камеры, французский лидер озвучил популярным треком российского исполнителя Алексея Плужникова. Они идут под фоновые строчки “капибара, капибара, капибара…”.

Трек "Капибара" вышел в 2022 году и с тех пор стал настоящим хитом в интернете. Его используют в мемах, коротких видео и TikTok-роликах. Композиция набрала более 2 миллионов просмотров на YouTube, а на стримингах входила в топ-200 в 28 странах мира.

Автор песни Алексей Плужников прокомментировал новость с удивлением и юмором:

"Я видел ролик с Макроном под трек „Капибара“ еще вчера, когда его только выложили. Посмотрел, удивился, улыбнулся и пошел спать. А сегодня это уже прям большая новость. Для меня это первый человек такого уровня, снявший видео под мой трек. А на видео еще и вся “Большая семерка”, как я понимаю. В общем, очень приятно", — сказал музыкант NEWS.ru.