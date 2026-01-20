Макрон откажется от приглашения Трампа в "Совет мира"
16 января Белый дом объявил о создании "Совета мира", который, по замыслу США, должен "сыграть важную роль в выполнении" мирного плана Дональда Трампа по окончательному прекращению войны между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС в Газе и восстановлению анклава, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.com.
Президент Франции Эммануэль Макрон не планирует принимать приглашение присоединиться к инициативе, сообщил источник близкий к французскому лидеру. По его словам, Макрон считает, что устав Совета выходит за рамки повестки анклава и вызывает серьёзные опасения, особенно в части уважения принципов и институциональной структуры ООН, которые Франция считает неприкосновенными.
Администрация Трампа, как сообщает агентство, предложила странам, желающим получить постоянное место в Совете, внести не менее 1 миллиарда долларов. Согласно проекту устава, Трамп станет первым председателем Совета и будет принимать решения о членстве стран.
