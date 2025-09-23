Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в неожиданной ситуации на улицах Нью-Йорка: по дороге в посольство своей страны он застрял в транспортном коллапсе, вызванном перекрытием дорог из-за кортежа бывшего президента США Дональда Трампа, передает BAQ.KZ.со ссылкой на Anadolu Ajansi.

Макрон прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Когда его кортеж остановился из-за полицейских заграждений, он вышел из автомобиля и лично поинтересовался у офицера, в чём причина. Узнав, что перекрытия связаны с движением колонны Трампа, президент Франции не растерялся — он позвонил самому виновнику пробки.

"Как дела? Угадайте, что случилось? Я стою на улице, потому что всё перекрыто для вас", — заявил Макрон Трампу по телефону, по данным французских СМИ.

Вместо того чтобы ждать в машине, французский лидер решил продолжить путь пешком, не прерывая телефонного разговора с бывшим американским президентом. По дороге к посольству он прошёл около 30 минут по улицам Нью-Йорка, вызвав удивление прохожих. Некоторые попросили Макрона сфотографироваться с ними, а один из них даже поцеловал президента Франции в лоб во время селфи.

Инцидент случился на фоне международного внимания к Франции, которая незадолго до этого официально признала Палестину.