Жанайым Рашит, ученица лицея-интерната "Білім-инновация" для одарённых девочек, добилась выдающегося результата на Едином национальном тестировании (ЕНТ), набрав максимальные 140 баллов, передает BAQ.KZ со ссылкой на управление образования Астаны.

Особенностью успеха Жанайым стал её высокий балл по международному экзамену IELTS по английскому языку. Благодаря сертификату IELTS, её результат был зачтён в итоговую оценку ЕНТ, что существенно повысило общий балл.

В управлении образования отметили, что такой подход - зачёт международных экзаменов - помогает поддерживать высокий уровень подготовки и мотивирует учащихся к изучению иностранных языков на высоком уровне.