Поиски обломков пропавшего рейса Malaysia Airlines MH370 в глубоководной зоне вновь возобновятся 30 декабря, передает BAQ.KZ со ссылкой на New Straits Times.

Об этом сообщили в Министерстве транспорта Малайзии, отметив, что компания Ocean Infinity подтвердила готовность продолжить работы на морском дне в течение 55 дней. Поиски будут проводиться с перерывами.

Ведомство уточнило, что операция развернётся в целевой зоне, которая по оценкам специалистов обладает наибольшей вероятностью обнаружения самолёта. Местоположение определено в соответствии с соглашением, заключённым между правительством и Ocean Infinity 25 марта. В министерстве подчеркнули, что эти шаги отражают стремление властей дать ответы семьям, потерявшим близких в трагедии.

Ещё 25 февраля The Telegraph сообщил, что Ocean Infinity приступила к поискам в Индийском океане. Согласно данным морских трекинговых сервисов, судно глубоководной поддержки Armada 7806 вышло в новый район поиска — примерно в 1 931 километре от Перта, Австралия, — и достигло его в выходные.

Ещё ранее Кабинет министров одобрил предложение Ocean Infinity о возобновлении поисковой операции в новом районе южной части Индийского океана. Однако 25 марта, всего через три дня после подписания договора, группа MH370 Families сообщила, что поиски были приостановлены.

3 апреля министр транспорта Энтони Лок подтвердил, что работы действительно временно остановили из-за неблагоприятных погодных условий. Решение было принято в целях безопасности и эффективности экспедиции. Тогда же было объявлено, что поиски возобновятся ближе к концу года.

Теперь компания готова вновь выйти в океан, чтобы попытаться завершить одну из самых загадочных поисковых операций в истории гражданской авиации.