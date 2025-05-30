В селе Жумысшы Казыгуртского района Туркестанской области трагически скончался 12-летний школьник. Согласно сообщениям в соцсетях, смерть ребёнка наступила во время урока, когда в классе не было учителя. Очевидцы утверждали, что между детьми произошёл конфликт из-за мобильного телефона, в ходе которого один из учеников якобы задушил одноклассника, передает BAQ.KZ.

По словам матери погибшего, педагог, обнаружив ребёнка без сознания, просто ушла, не оказав помощи.

В пресс-службе Департамента полиции региона сообщили, что 7 февраля 2025 года стражами порядка было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 141 УК РК — "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей".

По итогам расследования, в том числе после судебно-медицинской экспертизы, установлено, что ребёнок скончался в результате асфиксии, вызванной проваливанием языка в гортань. Следов насильственной смерти, удушения или побоев выявлено не было. Школьник умер по пути в медучреждение.

Уголовное дело прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения, решение подтверждено прокуратурой.

Однако расследование выявило серьёзные нарушения в организации учебного процесса. По представлению, направленному в акимат, были уволены директор школы и пять педагогов.

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