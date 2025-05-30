Мальчик умер прямо на уроке в школе Туркестанской области
В деле не нашли состава преступления.
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В селе Жумысшы Казыгуртского района Туркестанской области трагически скончался 12-летний школьник. Согласно сообщениям в соцсетях, смерть ребёнка наступила во время урока, когда в классе не было учителя. Очевидцы утверждали, что между детьми произошёл конфликт из-за мобильного телефона, в ходе которого один из учеников якобы задушил одноклассника, передает BAQ.KZ.
По словам матери погибшего, педагог, обнаружив ребёнка без сознания, просто ушла, не оказав помощи.
В пресс-службе Департамента полиции региона сообщили, что 7 февраля 2025 года стражами порядка было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 141 УК РК — "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей".
По итогам расследования, в том числе после судебно-медицинской экспертизы, установлено, что ребёнок скончался в результате асфиксии, вызванной проваливанием языка в гортань. Следов насильственной смерти, удушения или побоев выявлено не было. Школьник умер по пути в медучреждение.
Уголовное дело прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения, решение подтверждено прокуратурой.
Однако расследование выявило серьёзные нарушения в организации учебного процесса. По представлению, направленному в акимат, были уволены директор школы и пять педагогов.
Ранее мы писали о том, что школьника закололи шампуром на выпускной вечеринке в Каскелене.
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