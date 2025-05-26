В Шымкенте произошел инцидент с участием несовершеннолетнего: по сообщениям очевидцев, во время тренировки по футболу в мальчика неожиданно попала стрела, передает BAQ.KZ.

Позднее полиция установила, что на территории центрального стадиона, где расположена секция стрельбы из лука для лиц с инвалидностью, во время занятий одна из стрел отклонилась от заданной траектории и вылетела за пределы зоны стрельбы. В результате стрела ранила несовершеннолетнего, проходившего мимо.

По информации правоохранительных органов, жизни пострадавшего ничего не угрожает, он получил медицинскую помощь.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего", — сообщили в полиции Шымкента.

В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц и обеспечению мер безопасности на территории стадиона.