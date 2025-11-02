С 1 ноября 2025 года на Мальдивах вступил в силу запрет на курение для граждан, родившихся после 1 января 2007 года. Таким образом, островное государство стало первой страной в мире, где новое поколение не сможет покупать, употреблять или получать табачные изделия, передаёт BAQ.KZ со ссылкой The Guardian.

Запрет охватывает все виды табака, включая сигареты и сигары. Продавцы обязаны проверять возраст покупателей, а нарушение правил будет караться штрафами.

Ограничения распространяются и на туристов, прибывающих в страну. Кроме того, для всех возрастных групп сохраняется полный запрет на электронные сигареты и вейпы.

Инициатива направлена на борьбу с табакокурением и защиту здоровья молодежи. Ранее аналогичный закон планировала ввести Новая Зеландия, однако новое правительство страны отменило его в 2023 году, сославшись на необходимость перераспределения средств в пользу налоговых льгот.