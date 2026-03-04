Маленькие алматинцы высадили свои первые деревья

Фото: Акимат города Алматы

В Алатауском районе Алматы на базе КГКП «Ясли-сад №76» стартовал проект «Жасыл болашақ» в рамках республиканской инициативы Таза Қазақстан, передает BAQ.KZ.

Так, маленькие алматинцы высадили именные деревья, приняли «Клятву юного эколога» и заложили «Капсулу времени».

