Маленькие алматинцы высадили свои первые деревья
Сегодня 2026, 04:38
149Фото: Акимат города Алматы
В Алатауском районе Алматы на базе КГКП «Ясли-сад №76» стартовал проект «Жасыл болашақ» в рамках республиканской инициативы Таза Қазақстан, передает BAQ.KZ.
Так, маленькие алматинцы высадили именные деревья, приняли «Клятву юного эколога» и заложили «Капсулу времени».
