Малолетние вандалы устроили погром в парке в Шахтинске

В городе Шахтинск Карагандинской области полицейские установили двух несовершеннолетних, причастных к повреждению общественного имущества в Центральном парке города.

Что произошло

Сотрудники полиции в ходе мониторинга социальных сетей выявили публикацию о повреждении объектов общественного пользования на территории Центрального парка Шахтинска. На опубликованных материалах были видны поврежденная дверь уличного туалета и стены с граффити.

Правоохранители оперативно установили личности нарушителей. Ими оказались 15- и 17-летние учащиеся колледжей.

Какие меры приняли

В отношении законных представителей несовершеннолетних приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

С подростками и их родителями провели профилактическую работу. Им разъяснили последствия подобных действий и ответственность за повреждение общественного имущества.

Что напоминают в МВД

В ведомстве подчеркнули, что общественный парк является местом для отдыха жителей, а повреждение объектов благоустройства и нанесение надписей – правонарушение, за которое предусмотрена ответственность.

Стажи порядка продолжают мониторинг социальных сетей. Родителей призывают уделять внимание поведению несовершеннолетних и разъяснять им последствия противоправных действий.