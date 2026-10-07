Малую ГЭС установят на Каргалинском водохранилище в Актюбинской области

В Актюбинской области готовят реконструкцию Каргалинского водохранилища. Проект предусматривает ремонт гидротехнических сооружений и установку малой гидроэлектростанции.

Проектная документация уже разработана и сейчас проходит государственную экспертизу, сообщили в Актюбинском филиале РГП «Казводхоз».

Помимо малой ГЭС планируется отремонтировать плотину, водовыпуск и паводковый водосброс. В проект вошла и реконструкция магистрального канала протяженностью 18 километров.

Каргалинское водохранилище активно задействовано для подачи воды аграриям. С мая по сентябрь 2026 года из него направили потребителям 27,7 млн кубометров воды.

Еще 28,5 млн кубометров поступило из Актюбинского водохранилища, 2,6 млн кубометров из Саздинского.

«Филиал обеспечил бесперебойную подачу воды для всех потребителей. В ходе вегетационного периода никаких проблем не возникло, все сельхозтоваропроизводители обеспечены водой в требуемом объеме», - сообщил заместитель директора Актюбинского филиала «Казводхоза» Тимур Тлеуов.

В регионе используется около 11 тыс. гектаров орошаемых земель. На них выращивают картофель, овощные, бахчевые, кормовые, масличные и зерновые культуры.

Сроки начала реконструкции Каргалинского водохранилища в сообщении не указаны. Проект пока находится на стадии государственной экспертизы.