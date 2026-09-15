Малые АЭС вместо большой? Казахстан изучит корейские технологии

Казахстан и Республика Корея расширяют сотрудничество в атомной сфере. В частности, специалисты двух стран будут изучать перспективы применения малых модульных реакторов (ММР) в Казахстане. В рамках подписанных меморандумов казахстанские специалисты смогут детальнее ознакомиться с корейскими разработками в сфере малых модульных реакторов, а также изучить их технические и экономические характеристики.

Анализ возможности применения ММР предусмотрен Стратегией развития атомной отрасли Казахстана до 2050 года. Документ также предусматривает определение приоритетных районов для возможного размещения таких объектов. В Агентстве по атомной энергии отметили, что сотрудничество с Южной Кореей не ограничивается малыми модульными реакторами. Стороны рассматривают взаимодействие по поставкам оборудования для атомной промышленности, развитию поставок казахстанского урана на корейский рынок и расширению промышленной кооперации.

Отдельное направление сотрудничества — ядерная и радиационная безопасность. Регулирующие органы двух стран намерены обмениваться опытом и лучшими практиками. Также Казахстан рассчитывает использовать корейский опыт для подготовки кадров атомной отрасли, включая обучение инженерно-технических специалистов и развитие необходимых компетенций.