В Алматы на базе Детской городской клинической больницы №2 прошёл уникальный международный мастер-класс по реконструктивной хирургии верхних конечностей у детей. Инициаторами стали фонд "Добровольное общество Милосердие" и Samruk-Kazyna Trust. Участие приняли казахстанские врачи из разных регионов и приглашённый гость — ведущий хирург из Санкт-Петербурга Сергей Голяна, передает BAQ.KZ.

8 сложнейших операций были проведены в рамках мастер-класса. Одним из самых трогательных случаев стал годовалый малыш с редкой патологией — полифалангией: у него было 8 пальцев на одной руке. Лишние пальцы мешали хватать игрушки, сжимать ладонь, развиваться. Благодаря мастерству хирургов, ребенок теперь может раскрывать руку, держать предметы — и в будущем писать, рисовать, играть как все дети.

"Для нас это чудо. Мы даже не мечтали, что такая помощь будет возможна здесь, в Алматы", — поделилась мама мальчика.

Также в ходе мастер-класса хирург Голяна проконсультировал 20 детей и провёл цикл обучающих лекций для казахстанских специалистов. Все операции были бесплатными — в рамках ОСМС.

"Мы не просто делимся опытом. Мы вместе возвращаем детям движение, самостоятельность и надежду на полноценную жизнь", — отметил врач.

По словам директора больницы Марата Рабандиярова, такие инициативы не только меняют судьбы маленьких пациентов, но и поднимают уровень всей детской хирургии в Казахстане.