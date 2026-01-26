Под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось второе заседание Проектного офиса по внедрению Налогового кодекса. Основное внимание уделялось вопросам, наиболее чувствительным для малого и микробизнеса, в том числе механизмам налогового регулирования с "чистого листа", передает BAQ.KZ.

Согласно решению Правительства, до 1 января 2026 года субъекты малого и микробизнеса освобождаются от налоговых проверок, камерального контроля и административной ответственности, за исключением ряда предусмотренных случаев. Также разработаны правила списания пени и штрафов при условии погашения задолженности до 1 апреля 2026 года, пересмотрены процедуры ликвидации и прекращения деятельности, а подходы к камеральному контролю упрощены.

По словам заместителя председателя Комитета государственных доходов Жанибека Нуржанова, административные дела по нарушениям, связанным с постановкой на учет по НДС до 2026 года, возбуждаться не будут, а ранее вынесенные дела подлежат прекращению.

По итогам заседания КГД и НПП "Атамекен" договорились о проведении расширенного совещания с предпринимателями для разъяснения практики применения норм регулирования с "чистого листа".

За последнюю неделю через call-центр КГД и Telegram-бот Salykbot поступило более 19 тыс. обращений от предпринимателей, чаще всего касающихся выбора налогового режима, работы в кабинете налогоплательщика и выписки электронных счетов-фактур. Благодаря системной работе нагрузка на call-центр снизилась с 5,5 тыс. до 4,7 тыс. обращений в день.

Системные вопросы, в том числе налогообложение долгосрочных договоров, организаций с сотрудниками-инвалидами, применения ставок НДС и льгот в сфере медицины, аккумулируются в Министерстве национальной экономики и НПП "Атамекен".

Заместитель председателя НПП "Атамекен" Тимур Жаркенов отметил, что отмена льгот по НДС в коммерческом сегменте медицины может привести к росту расходов конечных потребителей и рискам дефицита лекарств и медицинских изделий.

Серик Жумангарин подчеркнул необходимость масштабной разъяснительной работы по использованию информационных систем налоговых органов и выработки понятных алгоритмов обучения для предпринимателей.

Работа по формированию пула системных вопросов будет продолжена на текущей неделе, а вопросы, требующие решений на уровне Проектного офиса, будут вынесены на следующее заседание, запланированное на понедельник.