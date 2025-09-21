"Манчестер Юнайтед" обыграл "Челси" со счётом 2:1 в поединке пятого тура Английской премьер-лиги. Встреча состоялась в Манчестере, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Report.

Голы у хозяев забили Бруну Фернандеш (14-я минута) и Каземиро (37-я), у гостей отличился Трево Чалоба (80-я).

Игра оказалась напряжённой: на 5-й минуте голкипер "Челси" Роберт Санчес получил прямую красную карточку. В концовке первого тайма Каземиро был удалён за второе предупреждение.

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска вынужден был сделать три быстрые замены уже к 21-й минуте встречи: вместо Эстевао вышел Филип Йоргенсен, Педру Нету заменил Тосин Адарабиойо, а Коула Палмера — Андрей Сантос.

"Для "Челси" это поражение стало первым в сезоне после двух побед и двух ничьих. "Манчестер Юнайтед" же добился второй победы и поднялся на 9-е место в таблице (7 очков), тогда как лондонцы располагаются на 6-й строчке (8 очков)", - пишет портал.

В следующем туре 27 сентября "Юнайтед" в гостях сыграет с "Брентфордом", а "Челси" примет "Брайтон".