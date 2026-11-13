Мангистау готовится к большим переменам: какие проекты затронут жизнь жителей

В Актау планируют построить многопрофильную детскую больницу на 350 коек. Новый медицинский объект должен стать частью развития социальной инфраструктуры Мангистауской области, где из-за высокой рождаемости особенно востребована помощь детям и матерям, передаёт BAQ.KZ.

О планах строительства рассказал член Қазақстан Халық Кеңесі, председатель Общественного совета Мангистауской области Бекмурат Жусупов во время встречи с коллективом Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК).

По его словам, региону необходимо развивать медицинскую инфраструктуру с учётом роста населения. Особое значение имеют учреждения, оказывающие помощь матерям и детям.

При этом сроки начала строительства больницы, её расположение и стоимость проекта пока не уточняются.

Какие ещё социальные объекты планируют построить

Развитие медицинской и образовательной инфраструктуры стало одной из главных тем встреч рабочих групп с жителями и трудовыми коллективами Мангистауской области.

В частности, представители рабочих групп рассказали о планах строительства социальных объектов в рамках инициативы «Народная стройка».

Как сообщила заместитель председателя областного филиала партии «Әділет» Анар Шамшадинова во время встречи с работниками предприятия «КазАзот», в рамках инициативы предусмотрено строительство более 70 объектов здравоохранения и свыше 50 объектов образования и культуры.

При этом речь идёт о планах, представленных в ходе разъяснения Послания Президента. В сообщении не уточняется, сколько из этих объектов построят непосредственно в Мангистауской области.

Отдельное внимание уделили модернизации действующих медицинских учреждений, охране здоровья матери и ребёнка и внедрению современных технологий.

Об этих направлениях рассказала председатель Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Лаура Ахметнияз на встрече с сотрудниками многопрофильной больницы Жанаозена.

Энергетика, аэропорт Кендерли и новые возможности региона

Не ограничились участники встреч только социальной сферой. С работниками МАЭК обсудили вопросы энергетической безопасности, развития транспортных маршрутов и расширения экономических возможностей Мангистау.

В числе важных направлений назывались строительство атомной электростанции, запуск аэропорта Кендерли и развитие туристического потенциала региона.

Отдельно говорили о том, как новые транспортные проекты могут повлиять на логистику и торговлю, а развитие инфраструктуры — на качество жизни населения.

В Актау представители рабочей группы также встретились с работниками образования и этнокультурных объединений. Здесь обсуждали строительство и капитальный ремонт учебных заведений, доступность социальных объектов и сохранение межэтнического согласия.

Председатель Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Тимур Косымбаев обратил внимание на необходимость качественной подготовки проектов и своевременного оформления документов для строительства и ремонта образовательных объектов.

По его словам, комитет в пределах своих полномочий готов поддерживать инициативы, связанные с развитием социальной инфраструктуры региона.

Что обсуждали с жителями

Серия встреч прошла в Жанаозене и Актау, а также на крупных предприятиях региона. В ней участвовали депутаты Курултая, представители государственных органов, Қазақстан Халық Кеңесі и партии «Әділет».

Депутат Курултая Аббат Урисбаев во время встречи с медицинскими работниками Жанаозена рассказал о задачах, обозначенных в Послании Президента «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».

В частности, он остановился на политических преобразованиях, включая принятие новой Конституции, избрание однопалатного Парламента, начало работы Қазақстан Халық Кеңесі и создание института Вице-президента.

Участники также обсудили развитие здравоохранения, образования, поддержку предпринимательства и улучшение условий жизни в регионе.

Жители и работники предприятий смогли задать вопросы представителям государственных органов и высказать предложения по развитию Мангистауской области.

Одним из наиболее конкретных планов, озвученных во время встреч, стало строительство детской больницы на 350 коек в Актау. Для региона с высокой рождаемостью появление такого учреждения может стать важным шагом к повышению доступности специализированной медицинской помощи детям.