Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай провёл встречу с послом Италии в Казахстане Антонелло Де Руи. Основное внимание участники переговоров уделили привлечению итальянских инвестиций в регион и развитию двустороннего экономического партнёрства.

В ходе встречи стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в энергетике, логистике и туризме. Посол Италии отметил высокий туристический потенциал Мангистауской области, а также выразил заинтересованность итальянской стороны в инвестициях и реализации совместных проектов.

Нурдаулет Килыбай представил инвестиционные возможности региона и подтвердил готовность областных властей содействовать иностранным инвесторам.

«Сейчас в регионе реализуется ряд крупных инвестиционных проектов. Одна из важных задач, поставленных перед нами Главой государства, — обеспечение профицита энергоисточников в Казахстане к 2029 году. Мы ведём работу в этом направлении. В какой бы сфере они ни реализовывались, мы всегда готовы поддерживать экономически эффективные инвестиционные проекты, которые дают импульс развитию региона», — отметил аким.

По итогам переговоров стороны обозначили инвестиционный потенциал Мангистауской области и приоритетные направления взаимодействия. Участники встречи выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении экономических связей и реализации взаимовыгодных инициатив.