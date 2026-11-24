Мангистауская область намерена расширять инвестиционное сотрудничество с Италией
Стороны обсудили совместные проекты в энергетике, логистике и туристической отрасли.
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Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай провёл встречу с послом Италии в Казахстане Антонелло Де Руи. Основное внимание участники переговоров уделили привлечению итальянских инвестиций в регион и развитию двустороннего экономического партнёрства.
В ходе встречи стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в энергетике, логистике и туризме. Посол Италии отметил высокий туристический потенциал Мангистауской области, а также выразил заинтересованность итальянской стороны в инвестициях и реализации совместных проектов.
Нурдаулет Килыбай представил инвестиционные возможности региона и подтвердил готовность областных властей содействовать иностранным инвесторам.
«Сейчас в регионе реализуется ряд крупных инвестиционных проектов. Одна из важных задач, поставленных перед нами Главой государства, — обеспечение профицита энергоисточников в Казахстане к 2029 году. Мы ведём работу в этом направлении. В какой бы сфере они ни реализовывались, мы всегда готовы поддерживать экономически эффективные инвестиционные проекты, которые дают импульс развитию региона», — отметил аким.
По итогам переговоров стороны обозначили инвестиционный потенциал Мангистауской области и приоритетные направления взаимодействия. Участники встречи выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении экономических связей и реализации взаимовыгодных инициатив.
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