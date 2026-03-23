В честь праздника Наурыз студенты Мангистау представили проект, в котором традиционное жилище объединено с современными технологиями, передает BAQ.KZ.

Студенты Мангистауского энергетического колледжа имени Н. Бекбосынова презентовали свою инновационную разработку «SMART KIIZ ÜI».

Проект сочетает традиционную юрту с цифровыми технологиями и предлагает концепцию «умного» жилья.

Юрта оснащена альтернативными источниками энергии, включая солнечные панели. С помощью специального мобильного приложения можно дистанционно управлять освещением, а также открытием и закрытием дверей и окон. Внутренний климат регулируется автоматически, обеспечивается постоянный контроль температуры и уровня влажности. В целях безопасности установлены датчики дыма и газа.

Разработка ориентирована и на сферу туризма. Использование проекта в формате глэмпинга позволяет сочетать национальные ценности с современным образом жизни.

Инициатива демонстрирует, что студенты способны эффективно применять знания в области информационных технологий, энергетики и дизайна на практике. Подобные проекты способствуют развитию инновационного и цифрового потенциала региона.