Депутат фракции "AMANAT" Жаркынбек Амантай направил депутатский запрос на имя заместителя Премьер-Министра - Министра культуры и информации Аиды Балаевой и Генерального прокурора Берика Асылова с требованием проверить деятельность ряда онлайн-тренингов и курсов, которые, по мнению депутата, негативно влияют на сознание и психическое состояние граждан, передает BAQ.KZ.

В запросе отмечается, что подобные курсы, активно рекламируемые в интернете, не приносят пользы участникам, а наоборот, наносят духовный, психологический и финансовый ущерб. В качестве примера приводится деятельность MINDFULNESS-центра.

– Так, трехуровневый тренинг стоит от 50 000 до 150 000 тенге, а онлайн-курс "эмоциональная свобода" достигает 200 000 тенге. При этом участники вынуждены раскрывать свои личные проблемы публично, подвергаться моральному и психологическому давлению, а после окончания курсов сталкиваются с требованием привести новых участников под угрозой разглашения личной информации, — говорится в документе.

Депутат также указывает на аналогичные практики со стороны иностранных центров, таких как "Вектор" и "Лидер-мотиватор", которые действуют по схожим схемам — психологическая манипуляция, контроль за личным пространством, социальное давление.

– Такие тренинги превращают сознание человека в поле для экспериментов. После завершения курса давление не прекращается: участникам ставят условия приводить новых людей, а при невыполнении – угрозы и психологический шантаж. Это недопустимо в отношении граждан и должно рассматриваться как деструктивная практика, потенциально приближающаяся к секте, — подчеркивает Жаркынбек Амантай.

В запросе депутатом предложено принять следующие меры:

1. Провести официальную проверку программ тренингов на соответствие законодательству и методологическим нормам.

2. Дать правовую оценку действиям, связанным с оскорблением, психологическим давлением и манипуляциями, и принять меры в отношении выявленных фактов.

3. Рассмотреть возможность лицензирования, сертификации и государственного регулирования подобных тренинговых программ.