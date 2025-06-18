В Казахстане активно развивается национальная цифровая платформа профориентации "Мансап компасы", призванная помочь школьникам и молодежи сделать осознанный выбор профессии с учетом реальных потребностей экономики и личных интересов, передаёт BAQ.KZ.

Созданная АО "Центр развития трудовых ресурсов" по поручению Министерства труда и социальной защиты населения РК, платформа с момента запуска в сентябре 2024 года зарекомендовала себя как эффективный инструмент карьерной навигации. В ее базе - 744 востребованные специальности, выстроенные по Национальному классификатору занятий, включая технические, прикладные и рабочие профессии.

Что предлагает платформа?

Пользователи могут пройти профориентационный тест, разработанный Национальной академией образования им. Ы. Алтынсарина, получить персонализированные рекомендации на основе искусственного интеллекта, изучить карточки профессий с описанием навыков, зарплат, вакансий и возможных траекторий развития. Также доступны калькулятор зарплаты и модуль образовательной навигации, который помогает выбрать учебное заведение по выбранной специальности.

Платформа охватывает все уровни образования — от колледжей и вузов до краткосрочных курсов - и позволяет фильтровать профессии по отрасли, региону, уровню дохода, полу и другим критериям. Для родителей и педагогов предусмотрены индивидуальные профили и инструменты мониторинга.

Цели и перспективы

В рамках объявленного Года рабочих профессий поставлен важный ориентир: не менее 100 тысяч школьников должны пройти профориентационное тестирование через платформу до конца 2025 года. Это позволит сформировать кадровый резерв в соответствии с запросами рынка труда.

С 2025 года "Мансап компасы" планируют превратить в полноценную национальную систему карьерной навигации. Ожидается внедрение чат-ассистента с элементами геймификации, визуальных схем "кем стать - где учиться - где работать", мультиязычного интерфейса и интеграции с платформами Edu.Navigator и skills.enbek.kz. Верификация достижений будет реализована через цифровые сертификаты и блокчейн.

Почему это важно?

По данным исследований, около 21% молодых специалистов в Казахстане работают не по специальности, а почти треть трудящихся - вне своей сферы подготовки. При этом 70% родителей не знают, какие профессиональные интересы есть у их детей. Потери для экономики из-за неэффективного распределения кадров оцениваются в $2,5 млрд в год.

"Мансап компасы" - это ответ на эти вызовы. Он помогает молодежи найти свое место в будущем, родителям - понять потенциал детей, а государству - выстроить подготовку кадров под реальные нужды страны.