Марал Толепберген пробилась в полуфинал юношеской Олимпиады
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Ещё одна победа в копилку сборной Казахстана на юношеских Олимпийских играх в Дакаре. Марал Толепберген уверенно прошла четвертьфинальный барьер, не отдав сопернице ни одного судейского голоса. Теперь казахстанка — в шаге от медали.
В поединке весовой категории до 54 килограммов по боксу наша спортсменка встретилась с представительницей Египта Хаджер Эльшербини Вахбой. Противостояние завершилось убедительной победой Толепберген — все три раунда судьи оценили в пользу казахстанки. Итоговый счёт — 5:0.
Таким образом, Марал обеспечила себе место в полуфинале турнира.
Компанию ей в этой стадии соревнований составят ещё два представителя Казахстана. Ранее полуфинальные путёвки завоевали Акнур Турсынгали, выступающая в весовой категории до 57 килограммов, и Бибарыс Аширбай — до 70 килограммов.
Теперь казахстанские боксёры продолжат борьбу за выход в финал юношеской Олимпиады.
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