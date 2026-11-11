Марал Толепберген пробилась в полуфинал юношеской Олимпиады

Ещё одна победа в копилку сборной Казахстана на юношеских Олимпийских играх в Дакаре. Марал Толепберген уверенно прошла четвертьфинальный барьер, не отдав сопернице ни одного судейского голоса. Теперь казахстанка — в шаге от медали.

В поединке весовой категории до 54 килограммов по боксу наша спортсменка встретилась с представительницей Египта Хаджер Эльшербини Вахбой. Противостояние завершилось убедительной победой Толепберген — все три раунда судьи оценили в пользу казахстанки. Итоговый счёт — 5:0.

Таким образом, Марал обеспечила себе место в полуфинале турнира.

Компанию ей в этой стадии соревнований составят ещё два представителя Казахстана. Ранее полуфинальные путёвки завоевали Акнур Турсынгали, выступающая в весовой категории до 57 килограммов, и Бибарыс Аширбай — до 70 килограммов.

Теперь казахстанские боксёры продолжат борьбу за выход в финал юношеской Олимпиады.