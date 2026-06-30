Марат Азильханов освобожден от должности заместителя председателя АНК
Сегодня 2026, 15:30
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Сегодня 2026, 15:30Сегодня 2026, 15:30
91Фото: Акорда
Марат Азильханов освобожден от должности заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана.
"Распоряжением Главы государства Азильханов Марат Алмасович освобожден от должности заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующего Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан", – говорится в указе.
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