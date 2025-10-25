  • 25 Октября, 13:30

Марат Ирменов назначен заместителем Председателя Комитета национальной безопасности

Сегодня, 13:09
Фото: Akorda.kz

Распоряжением Главы государства Касым-Жомарта Токаева Ирменов Марат Гатауллович назначен заместителем Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, передаёт BAQ.KZ.

О данном кадровом назначении сообщила пресс-служба Акорды.

