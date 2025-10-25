Марат Ирменов назначен заместителем Председателя Комитета национальной безопасности
Сегодня, 13:09
153Фото: Akorda.kz
Распоряжением Главы государства Касым-Жомарта Токаева Ирменов Марат Гатауллович назначен заместителем Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, передаёт BAQ.KZ.
О данном кадровом назначении сообщила пресс-служба Акорды.
