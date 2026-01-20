Политолог Марат Шибутов на пятом заседании Национального курултая с участием Президента предложил ужесточить ответственность застройщиков, передает BAQ.KZ.

"В своём выступлении я прежде всего хочу остановиться на предстоящей реформе парламента. С прошлого года мы провели шесть заседаний. Мы рассмотрели различные аспекты функционирования будущего однопалатного парламента. На каждом заседании мы спорили, но по всем принципиальным вопросам пришли к единому мнению. И как член рабочей группы я хотел бы отметить важность и значимость трансформации нашего законодательного органа. Это большой шаг к его укреплению и повышению устойчивости на фоне глобальных вызовов", - сказал спикер.

Он также озвучил некоторые предложения по актуальным вопросам.

"Во-первых, вопрос, связанный с застройщиками. Дело в том, что при массовом жилищном строительстве застройщики заключают меморандумы о строительстве социальной инфраструктуры с акиматами. Однако из-за того, что за нарушение этих меморандумов никакой ответственности нет, они их не исполняют. А это, на самом деле, десятки объектов в каждом регионе. Если системно подойти к этому вопросу, эти объекты могли бы покрыть весь дефицит ученических мест, который сейчас есть", - отметил политолог на курултае.

Шибутов считает, что нужно провести полную инвентаризацию этих меморандумов.

"Нужно выявить количество непостроенных объектов. Это необходимо сделать как минимум в Астане, Алматы, Шымкенте. И по итогам принять конкретные жёсткие меры. Пока они не построят социальную инфраструктуру — в первую очередь школы — не выдавать им разрешения на новые объекты и не принимать в эксплуатацию действующие. Плюс все социальные обязательства должны быть отражены в архитектурно-планировочном задании. Можно даже ввести штрафы и взыскивать стоимость таких объектов. Пусть тратят не на особняки в Дубае, а на социальную инфраструктуру", - считает он.

Ключевая тема заседания: парламентская реформа и планируемые масштабные изменения в Конституции Казахстана.

Предыдущие заседания состоялись в 2022 году в Улытау, в 2023 год – в Туркестане, в 2024 году – в Атырау и в 2025 год – в Бурабае.