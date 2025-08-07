  • 7 Августа, 17:47

Маргулан Баймухан назначен послом Казахстана в Таиланде

Новый дипломат.

Сегодня, 16:13
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МИД РК Сегодня, 16:13
Сегодня, 16:13
116
Фото: МИД РК

Указом Президента Республики Казахстан Баймухан Маргулан Бакытулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Таиланд, передает BAQ.KZ.

Также он будет исполнять обязанности Постоянного представителя Казахстана при Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Маргулан Баймухан — опытный дипломат, ранее занимал различные ответственные посты в системе внешнеполитической службы страны.

Самое читаемое

Наверх