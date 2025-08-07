Маргулан Баймухан назначен послом Казахстана в Таиланде
Новый дипломат.
Сегодня, 16:13
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:13Сегодня, 16:13
116Фото: МИД РК
Указом Президента Республики Казахстан Баймухан Маргулан Бакытулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Таиланд, передает BAQ.KZ.
Также он будет исполнять обязанности Постоянного представителя Казахстана при Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).
Маргулан Баймухан — опытный дипломат, ранее занимал различные ответственные посты в системе внешнеполитической службы страны.
Самое читаемое
- Жена мужчины, избившего 8-летнего мальчика, выступила с видеообращением
- Хватали за шею: в алматинском Ботсаду мужчины издевались над лебедями
- У "Росатома" проблемы в Турции: грозит ли срыв строительства АЭС в Казахстане?
- Путин не верит в ультиматум Трампа и не собирается останавливать войну — СМИ
- Самосуд над 8-летним мальчиком в Балхаше: подозреваемый в избиении подал встречное заявление