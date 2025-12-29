  • 29 Декабря, 15:39

Мария Хаджиева покинула пост заместителя председателя АРРФР

Мария Хаджиева покинула пост заместителя председателя АРРФР Сегодня, 14:51
Распоряжением Главы государства Хаджиева Мария Жамаловна освобождена от должности заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, передает BAQ.KZ.

