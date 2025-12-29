Мария Хаджиева покинула пост заместителя председателя АРРФР
Сегодня, 14:51
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:51Сегодня, 14:51
77
Распоряжением Главы государства Хаджиева Мария Жамаловна освобождена от должности заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, передает BAQ.KZ.
Самое читаемое
- Цены на бензин, налоги и бюджет: антикризисные решения правительства в 2025 году
- В Шымкенте почти вдвое сократилось число получателей АСП
- Елена Рыбакина уверенной победой завершила одиночный сезон
- Головкин встретился с Криштиану Роналду в Эр-Рияде
- Фильм "QAITADAN" вернул вложенные государством средства и превысил их в пять раз