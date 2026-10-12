Мария Севостьянова принесла Казахстану бронзу этапа Гран-при по таеквондо в Париже
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Представительница сборной Казахстана по таеквондо Мария Севостьянова завоевала бронзовую медаль на этапе Гран-при в Париже. Она выступала в весовой категории до 57 кг и одержала на турнире три победы.
Турнир Севостьянова начала уверенно. В первом круге она со счетом 2:0 обыграла Вэй Чунь Линь из Китайского Тайбэя.
Следующей соперницей стала представительница Венгрии Лука Патакфалви. Ее казахстанка победила с тем же счетом 2:0.
В четвертьфинале Мария встретилась с Мадиной Мирабзаловой из Узбекистана. Этот поединок тоже закончился победой нашей спортсменки со счетом 2:0.
В полуфинале Севостьянова уступила бразильянке Марии Кларе Пачеко со счетом 0:2. Поражение остановило ее путь к финалу, и она завершила турнир на третьей ступени пьедестала.
Следующий крупный старт пройдет дома. Финал серии Гран-при по таеквондо примут в Астане с 27 по 29 ноября.
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